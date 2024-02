Dubaj czeka rewolucja. Jego władze chcą, by stał się „miastem 20-minutowym”

Dubaj ma się zmienić: jego władze chcą, by stał się on przyjaznym pieszym i rowerzystom „miastem 20-minutowym". Życie mieszkańców czekają poważne zmiany, ale władze dubajskie są zdecydowane, by przeprowadzić tę rewolucję.