Współtwórca marki Dolce&Gabbana krytykuje młodych Włochów: „Nie macie godności”

Projektant zarzucił młodym Sycylijczykom brak zaangażowania w działalność jego fundacji. „Co robicie przez cały dzień na Facebooku? Ruszcie się i popracujcie trochę” — zaapelował projektant i dodał, że chcąc poprawić swoją sytuację, młodzież powinna zacząć uczyć się jakiegoś rzemiosła zamiast biernie czekać na pomoc państwa lub innych organizacji.

„Uprawiajcie orzechy, bób, uczcie się haftu. Jak można oczekiwać postępu, skoro nikt nic nie robi?” — pyta retorycznie Domenico Dolce. „Nasi rodzice wstawali do pracy na polu o piątej rano, dzisiaj te pola leżą odłogiem” — ciągnie cytowany przez włoskie media projektant. „Nie możemy winić za to państwa, instytucji czy burmistrza” — dodaje.

„To my jesteśmy instytucjami, a dzisiejsze pokolenia nie mają krzty godności” — narzeka Dolce. „Oni mówią mi, że niczego dla nich nie robię, ale ja w wieku 18 lat spakowałem się i wyjechałem do Mediolanu. Wiecie, czego oczekują ode mnie młodzi ludzie? Że przyjadę tutaj z walizką pełną pieniędzy do rozdania” — kwituje dzisiejszą włoską młodzież projektant.

Domenico Dolce: Jak można oczekiwać postępu, skoro nikt nic nie robi?

Wypowiedź Domenico Dolce spotkała się z krytyką lokalnej społeczności, która dała upust swojemu niezadowoleniu w mediach społecznościowych. Niektórzy zarzucili projektantowi nieznajomość sytuacji młodych ludzi we Włoszech i oderwanie od rzeczywistości — zwłaszcza że sam cieszy się statusem miliardera.

Do opinii Dolce na temat młodych Sycylijczyków ustosunkował się również Gandolfo Librizzi, burmistrz miasteczka Polizzi Generosa. W wypowiedzi dla serwisu „La Repubblica Librizzi powiedział: „Zapytałem go o powód jego słów, z którymi osobiście się nie zgadzam. Swoimi prowokacyjnymi wypowiedziami chciał pobudzić ludzi do bardziej odważnego działania”.

„W tym wypadku jednak — dodaje burmistrz — nie ma wątpliwości, że obraził wiele osób. Generalizacje tu nie pomogą. W społeczności, którą mam zaszczyt reprezentować, wielu młodych ludzi stara się tu zostać, otwiera firmy, inni zaś wyjechali stąd, aby budować swoją przyszłość gdzie indziej. Z tego powodu takie słowa mają skutek odwrotny od zamierzonego” — stwierdza burmistrz Librizzi.