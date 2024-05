Polacy coraz częściej interesują się kupnem domu bądź mieszkania w Hiszpanii, na co jasnym dowodem są dane – w ubiegłym roku w Hiszpanii nasi rodacy kupili ponad trzy tysiące nieruchomości. Transakcje z udziałem Polaków stanowią aż 3,6 proc. tamtejszego rynku. Rosnące zainteresowanie nie powinno dziwić – Hiszpania słynie z wyjątkowego klimatu, atrakcyjnych cen, a także niezwykle przyjaznej atmosfery oraz interesującej kultury.

Reklama

W Hiszpanii działa też coraz więcej polskich biur architektonicznych. Jednym z nich jest kierowana przez Martę Żebrowską-Wojczuk i Weronikę Król pracownia MOW.design, która w ostatnim czasie, w miejscowości Calpe na wybrzeżu Costa Blanca, zrealizowała unikatowy projekt – 350-metrowy apartament, będący połączeniem minimalistycznej elegancji z funkcjonalnością. Jak wyglądają efekty pracy projektantów?

Apartament Polaków na południu Hiszpanii

Apartament, o którym mowa, powstał w Calpe – mieście położonym na wybrzeżu Costa Blanca w regionie Walencji. Co ciekawe, około połowa jego mieszkańców to obcokrajowcy – i choć są to głównie Niemcy i Brytyjczycy, to nie brakuje i Polaków, którzy postanowili zainwestować w tym miejscu.

1 / 10 Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno

Dom w Calpe znalazło między innymi polskie małżeństwo ze Śląska. To właśnie dla tej pary kierowana przez Martę Żebrowską-Wojczuk i Weronikę Król pracownia MOW.design zaprojektowała 350-metrowy apartament. Jego właściciele zdecydowali się na zakup nieruchomości, gdyż zafascynowani byli urokiem okolicy. Nie bez znaczenia były jednak także łatwy dostęp do lotnisk i rozbudowana infrastruktura w okolicy. Decyzję ułatwił też fakt, że wielu znajomych zainwestowało w okolicy.